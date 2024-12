Quotidiano.net - Conte, per l'alternativa serve tempo e un progetto credibile

Leggi su Quotidiano.net

"Non siamo chiamati oggi ad una responsabilità di governo, perché effettivamente l'va costruita. Abbiamo bisogno diper costruire unserio e". Così Giuseppeinterpellato sulle dichiarazioni alla Stampa in cui spiegava che se si votasse domani il M5s andrebbe da solo. "Non può essere progressista una politica che abbraccia l'eventualità di una terza guerra mondiale per quanto riguarda il conflitto Russia-Ucraina", sostiene e rincara la frecciata al Pd: "Riteniamo che la von der Leyen 2 sia una commissione che ha spostato l'asse politico totalmente a destra e non doveva essere consentito".