AEW;Ryan Nemeth vittima di mobbing per via di CM Punk?

Il 2023 di CMin AEW è stato pieno di controversie: dal ritorno per il debutto di Collision a giugno, fino al licenziamento dopo la rissa con Jack Perry nel backstage ad agosto durante All In, le notizie di liti e polemiche nel backstage che lo hanno visto coinvolto sono state molteplici. Tra queste, in particolare, pare che durante le registrazioni di Collision del 12 agostoabbia cacciato dal backstage Ryan, che aveva pubblicato mesi prima un tweet a supporto degli Young Bucks contro CM. Un episodio tra tanti, che però ora è tornato a galla grazie a un nuovo report di Fighftul Select, che ha ottenuto in esclusiva un documento formale di reclamo compilato proprio da Ryane presentato a diversi dirigenti della AEW lo scorso settembre, in cuipresenta una sequenza di eventi che mettono in luce, a suo dire, abusi, molestie e minacce che ha dovuto subire ai tempi in cui era sotto contratto con la compagnia di Tony Khan.