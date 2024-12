Oasport.it - Scacchi: Ding Liren-Gukesh, battaglia totale senza vincitori. Patta anche l’ottava partita, match mondiale sul 4-4

Adesso si può dire: è ufficialmente infuocato ilper il Campionato del Mondo di. E lo èse ormai da una settimana non si registrano risultati decisivi allaera.Dommaraju, infatti,no, ma, al pari di ieri, questo accade dopo una lotta veramente brutale sotto tutti i punti di vista. Il confronto, in sostanza, alza sempre più l’asticella proprio quando i margini d’errore diminuiscono.Subitocerca di piazzare l’arma a sorpresa, l’Apertura Inglese con struttura tipo Siciliana rovesciata, masi rivela preparato e gli piazza la pressoché inedita (a livelli amatoriali) 7. f6. Il cinese, prima di arroccare, ci mette quasi un quarto d’ora. Ne segue unatotalmente fuori da ogni schema, in cui i pedoni centrali del Bianco restano al loro posto (e2 e d2) fino alla 19a mossa.