Metropolitanmagazine.it - Sabato De Sarno omaggia Tom Ford: “La tua eredità continua a spingere i confini”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un post commovente che comprende alcune tra le leggende della moda italiana:De, Stanley Tucci e Tominsieme in occasione dei Fashion Awards organizzati dal British Fashion Council, che hanno visto alcune delle figure più importanti dello star system della moda internazionale.Dee l’omaggio a Tomper i Fashion Awards del BfcNella didascalia del post Instagram del direttore creativo di Gucci si legge un elogio a uno degli stilisti più importanti dei nostri tempi. “Tom, il tuo lavoro ha avuto un impatto duraturo su di me, non solo come stilista ma anche come persona che è sempre stata ispirata da una creatività audace e senza compromessi. Avere te come predecessore è qualcosa che apprezzo profondamente, e la tuain modi che risuonano ben oltre la moda.