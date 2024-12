Potenza | tifoso colto da malore arbitro sale sugli spalti e lo salva

Leggi su Sportface.it

Dramma sfiorato in Promozione della Basilicata, dove in provincia diè stato unlucano are la vita a un. E’ successo a Pietragalla, dove domenica un 48enneè statoda un. Incosciente e in preda a un attacco di cuore, per lui sembrava non esserci nulla da fare, visto che doveva ancora arrivare l’ambulanza sul posto, invece argli la vita è stato l’della partita contro la Viribus, il signor Saverio Candela di Moliterno, ventitrenne, che conosce la manovre di primo soccorso: “Per ciò che avevo appreso al Corso di primo soccorso mi sono sentito di agire, consapevole che il primo intervento può essere determinante contro la morte improvvisa. Adesso ciò che conta è che questo signore si sia ripreso”. Questo invece il messaggio del sindaco di Pietragalla: “Troppo spesso la categoria arbitrale è destinataria di ingiusti attacchi, troppo spesso assistiamo ad atti di inaudita violenza nei confronti di giovani arbitri, per questo motivo credo sia giusto rendere onore e dare la pubblicità che meritano a gesti di incredibile coraggio come quello del signor Saverio Candela.