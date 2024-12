Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti all’oroscopo del 4 dicembre, dove i pianeti non fanno altro che ricordarci che siamo tutti nel caos cosmico insieme. Le stelle sono qui per giudicarci senza pietà, come quella zia al pranzo di Natale che si chiede ancora perché non ti sei sistemato. Pronti a sapere quale destino beffardo vi attende oggi? ArieteTi senti un leader, ma stai solo urlando contro un muro. Il tuo entusiasmo contagia. le zanzare che ancora non vogliono andarsene. Non tutti devono seguire le tue idee: forse nemmeno tu dovresti. Toro Ti ostini a cercare comfort, ma la tua coperta di sicurezza è sporca di briciole di biscotti emotivi. È ora di affrontare la realtà: il mondo non si adatterà ai tuoi ritmi da bradipo zen. Gemelli Parli tanto, ma ascolti poco, e oggi lo capiranno anche i muri. La tua dualità affascina, certo, ma forse sarebbe meglio scegliere una delle tue due personalità e darle almeno una direzione.