Zonawrestling.net - NXT: Gigi Dollin trionfa nel suo match di ritorno

Leggi su Zonawrestling.net

Tutti la ricordiamo per l’ottimo lavoro svolto all’interno delle Toxic Attraction, stable in cui è riuscita a detenere per ben due volte i defunti titoli di coppia femminili di NXT.Dopo un lungo periodo non propriamente memorabile e dopo un infortunio importante,ha fatto il suoa NXT la scorsa settimana e per la puntata della scorsa notte ha invece calcato nuovamente il ring.Nello specificoha sconfitto Izzy Dane in un one on one segnando quindi con un successo il suo atteso e apprezzatoda parte del WWE Universe.