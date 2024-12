Tvpertutti.it - Mariotto via da Ballando dopo la fuga? La decisione di Milly Carlucci

Leggi su Tvpertutti.it

La puntata dicon le Stelle andata in onda sabato 30 novembre 2024 ha regalato un momento di forte curiosità e polemica. Guillermoha lasciato lo studio durante la diretta improvvisamente, senza fare ritorno. Il gesto ha lasciato tutti, dagli spettatori al pubblico in studio, completamente spiazzati., conduttrice e anima del programma, ha deciso di rompere il silenzio sull'accaduto, rilasciando alcune dichiarazioni al settimanale Chi."È stato un fulmine a ciel sereno", ha esordito, sottolineando lo stupore generale per l'abbandono improvviso di Guillermo. La conduttrice ha raccontato i retroscena della serata, spiegando che inizialmente si pensava a una delle sue solite "mariottate teatrali".aver abbracciato Amanda Lear, ospite della puntata come ballerina per una notte e sua storica collega nelle prime edizioni del programma,si è allontanato dallo studio.