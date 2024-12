Thesocialpost.it - Macron al capolinea. La sfiducia al governo è il crollo di un “impero”

Le analisi su quello che sta accadendo in Francia nei prossimi giorni si sprecheranno, ma ciò che appare chiaro è la caduta vertiginosa di quello che del Paese è stato leader e “imperatore” in tutti questi anni. I destini del Paese sono stati legati alla figura di, nel bene e nel male. E anche la posizione francese rispetto all’Unione Europea, ora, diventa un rebus, con le forze sovraniste di destra e di sinistra che sono maggioranza, come dimostra il voto dialche vede uniti i partiti di Le Pen e Melenchon.Dopo le elezioni in molti avevano fatto notare che quella disomigliava a una vittoria di Pirro, visto il successo degli antagonisti. Il 60% del popolo francese si era espresso per un cambiamento radicale, e ignorare questa realtà non è stato saggio politicamente.