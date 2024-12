Latina tre giovanissimi vandalizzano le classi di un istituto scolastico

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 dicembre 2024- Il Questore diha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un ragazzino di 12 anni, che nelle scorse settimane si era reso responsabile di danneggiamento e furto aggravato ai danni di undi.Si tratta della prima applicazione in Provincia delle disposizioni del decreto “Caivano” .Giovanissimo d’età, insieme ad altri due ragazzini, questi ultimi non ancora neanche dodicenni, si era introdotto abusivamente nelle aule dell’“Rodari”, che in una manciata di minuti erano state completamente vandalizzate dal gruppo, con danni ingenti e ripercussioni anche per il prosieguo dell’attività scolastica, che infatti era stata sospesa per qualche giorno.Bloccati solo dall’arrivo della pattuglia della squadra volante della Polizia di Stato, i tresi erano mostrati reticenti agli agenti, tanto da richiedere l’accompagnamento presso gli Uffici della Questura per l’accertamento della loro identità e per risalire ai nominativi dei genitori esercenti la potestà.