Movieplayer.it - Il signore degli anelli, la prima reazione di Andy Serkis: "Non potevate chiamarmi per qualcosa di decente?"

Leggi su Movieplayer.it

di conoscere il ruolo che gli veniva offerto,non aveva avuto la migliore delle reazioni alla chiamata di Peter Jackson.ha svelato la suadi fronte alla proposta di interpretare Gollum nei film de Ilnon delle migliori. Per fortuna,ha poi accettato dando vita a un memorabile Gollum nei tre film di Peter Jackson e nel primo capitolo della trilogia prequel The Hobbit. Nel corso di un recente panel del Fan Expo di San Francisco,ha confessato che, in un primo tempo, non era interessato a interpretare Gollum, ma avrebbe aspirato ad altri personaggi de Il. Inoltre, era convinto di dover solo doppiare Gollum, finché .