I 5 migliori colpi di scena negli anime

Gliormai sono parte della nostra quotidianità grazie ad adattamenti come Dragon Ball, One Piece e i grandi classici del passato dedicati ai robot di Go Nagai o Gundam. Alcuninon sono molto profondi riguardo ai contenuti, ma altri invece sono entusiasmanti e oggi vogliamo elencarvi i 5di.Death Note: la morte di L, tra idiDeath Note ha lasciato davvero il segno tra gli appassionati e ha attirato nuovi proseliti grazie ad una trama fitta di eventi e con una narrazione unica e super dettagliata. Uno dei personaggi più amati è stato sicuramente quello del detective che per primo da la caccia al nostro protagonista.Uno dei momenti che non ci si aspettava è stato quello in cui L muore tramite uno stratagemma architettato dalla collaborazione di Light Yagami e Misa Amane.