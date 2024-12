Dilei.it - Re Carlo fallisce con Harry. L’impatto è travolgente

I tentativi di Redi riconciliarsi connaufragano miseramente, ormai il fallimento è assicurato e non c’è più alcuna speranza di riavvicinamento. Ma la colpa non è del Sovrano, tutto infatti è di nuovo dipeso dal Principe e da sua moglie Meghan Markle, protagonisti di un nuovo docu-film.Reperde le speranze conReha avuto un anno molto duro e le difficoltà non sono ancora terminate. La lotta contro il cancro non è finita, Camilla sta combattendo contro un’infezione al petto che da settimane non le dà tregua, Kate Middleton è ancora convalescente e poi ci sono i doveri di Corte da portare avanti. Proprio oggi Sua Maestà è impegnato con l’emiro del Qatar.A tutto questo si aggiunge la vicenda personale conche ormai dal 2020 non trova una soluzione. Ogni volta che si apre uno spiraglio di riappacificazione, accade qualcosa che rovina tutto, di solito da parte dei Sussex.