Ilrestodelcarlino.it - La festa di Renato Serra: "Grazie agli studenti è tornato a vivere"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Buon compleanno!" Titola così, il Comune di Cesena, la serie di eventi celebrativi dell’anniversario dei 140 anni dalla nascita dell’illustre concittadino. Scrittore, critico letterario, direttore della Malatestiana dal 1909 al 1915, protagonista della vita culturale cittadina, ma anche di quel che oggi chiamiamo gossip, per quelle sue frequentazioni femminili, amante del gioco, ma anche sportivo e con tanti dubbi sul ruolo del letterato e sul senso della guerra; da cui il famoso testo "Esame di coscienza di un letterato", usato come titolo del film realizzato da Corrado Bertoni nel 1984, su soggetto e sceneggiatura di Mino Savadori, e proiettato in Malatestiana domani alle 18. "Due episodi biografici (la stesura del saggio su Paul Fort e un ritratto fotografico) – dicono le note di regia -, formano la struttura portante per proporre avvenimenti della vita di, vissuti dal personaggio come frammenti della memoria, tra uscite in bicicletta e amore per il paesaggio.