Ilnapolista.it - La “bipolarità” di Luis Enrique preoccupa il Psg, i suoi metodi non si stanno rivelando vincenti (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

sta perdendo la fiducia dei calciatori del Psg? Se lo chiededopo la sconfitta in Champions contro il Bayern Monaco e il pareggio in Ligue 1 contro il Nantes.La “” diil PsgIl quotidiano scrive:La storia del calcio è piena di situazioni simili a quella che sta vivendo il Paris-Saint-Germain. I due risultati hanno trasformato l’ambiente del club in una frenesia negativa. Un tecnico autoritario lo spagnolo, che conosce il motivetto: se le vittorie non si susseguono, i brontolii e la stanchezza guadagnano terreno, finendo per toccare anche gli animi dei calciatori. Dembelé e Kimpembé sono tra coloro che non sono sempre in sintonia con il metodo di, i due campioni del mondo 2018 sono tra i giocatori più arrabbiati. L’ex Barcellona considera ingiusto il modo in cui viene trattato pubblicamente dal tecnico; Kimpembé, da parte sua, non capisce cosa gli impedisca di ritrovarsi tra i titolari quando è in forma da più di un mese.