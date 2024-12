Grande Fratello entra Zeudi Di Palma | il suo passato con Alfonso D’Apice

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Colpo di scena al. Sei nuovi concorrenti hanno varcato ieri sera, lunedì 2 dicembre, la porta rossa.Tra questi ancheDi, la nuova inquilina che ha avuto una frequentazione con, ex fidanzato di Federica Petagna. 23 anni, originaria di Napoli e vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2021,Diè la nuova concorrente del2024 che è stata accolta calorosamente con baci e abbracci dagli altri gieffini. Tuttavia, la ragazza non è indifferente a Federica Petagna, che era già a conoscenza del flirt che ha avuto con il suo ex fidanzato,. I due si sono conosciuti dopo l’esperienza dia Temptation Island: “Ci siamo conosciuti in un ristorante, abbiamo parlato e siamo diventati amici”, ha detto il gieffino intimidito.