Germania: un'ex guardia di un lager nazista potrebbe finalmente essere processata all'età 99 anni

Gregor Formanek,deldi Sachsenhausen accusata di favoreggiamento in 3.322 casi di omicidio,processato indi 99per effetto di una sentenza pronunciata oggi dal tribunale di Francoforte, che ha annullato un precedente verdetto di una corte dell’Assia, che a febbraio scorso lo aveva giudicato non idoneo a sostenere un procedimento penale.Il 99enne lavorava come sentinella nel campo di concentramento costruito nel 1936 a nord di Oranienburg, nella regione nordoccidentale del Brandeburgo, tra luglio 1943 e febbraio 1945, dove furono internate oltre 200mila persone e uccisi almeno 10mila prigionieri. Ma a febbraio scorso, la corte di Hanau, nel land dell’Assia, aveva deciso di non aprire alcun procedimento penale contro Formanek.