Debbie Nelson, chi era la madre di Eminem: tra loro una relazione difficile

Ladi, è morta a 69 anni dopo aver perso la sua battaglia contro un cancro ai polmoni. Come appreso da TMZ, la malattia era ormai in stadio avanzato e se l’è portata via nel giro di pochi mesi. Non le restava molto da vivere, l’epilogo triste di una vita ricca e turbolenta, coronata da un rapportocon il figlio, che a lei ha dedicato alcuni dei brani più duri della sua intera carriera.L’infanzia in una “grande famiglia disfunzionale”è cresciuta in una “grande famiglia disfunzionale”, come lei stessa l’ha definita nel suo libro di memorie, My Son Marshall, My Son. Un libro intenso e che mette nero su bianco un trascorso che spiega molto, in fondo, del rapporto turbolento che ha avuto successivamente col celebre rapper.Era la maggiore di cinque figli, costretta a crescere troppo in fretta.