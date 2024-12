Puntomagazine.it - Beppe Grillo: I valori del M5S sono scomparsi

nel suo video: “Siete diventati un partito che non riconosco più”Come aveva promesso ieri,è intervenuto, attraverso un video di circa nove minuti, per parlare della soppressione del suo ruolo di Garante, della nuova votazione e di quello che è diventato il Movimento 5 Stelle.Lo ha fatto secondo il suo stile ironico a bordo di un carro funebre, dichiarando la morte simbolica della sua creatura politica. Con un tono sarcastico e amaro ha commentato lo stato del movimento e il suo rapporto con Giuseppe Conte, leader politico del M5S.accusa Conte di aver tradito ifondanti del movimento, riducendolo a un partito tradizionale privo di identità.Ha aggiunto che nessuno dei suoi progettistati presi in considerazione. Ha asserito di aver chiamato più volte Conte e quest’ultimo avrebbe rifiutato gli incontri.