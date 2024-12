Dilei.it - 4B Movement: cos’è il movimento femminista sudcoreano che sta sfidando le convenzioni globali

Negli ultimi anni, il 4Bsi è affermato come una delle più radicali e discusse correnti femministe a livello globale. Nato in Corea del Sud, un Paese conosciuto per la sua combinazione unica di modernità e tradizione, ilha conquistato l’attenzione internazionale grazie alla sua critica diretta al patriarcato e alle sue scelte di rottura. E, nelle ultime settimane, è tornato più che mai al centro del dibattito culturale e sociale. Maesattamente il4B, perché è nato e come si è trasformato in un fenomeno globale? Scopriamolo insieme.il4B?Il nome “4B” deriva dalla parola coreana bi (?/?), che significa “no”. Questo piccolo termine racchiude un messaggio di ribellione e resistenza: il4B si fonda su quattro principi cardine, ciascuno dei quali rappresenta un rifiuto esplicito di alcuni aspetti della tradizionale vita femminile:Bihon (no al matrimonio eterosessuale).