Sport.quotidiano.net - Napoli, riecco l'allungo: tra 'corto muso', solisti e difesa di ferro gli azzurri volano

, 2 dicembre 2024 - Tentativo di fuga doveva essere e tentativo di fuga, in attesa dell'Atalanta, è stato: ilbatte a domicilio il Torino e sfrutta il clamoroso tonfo della Lazio a Parma e il rinvio a data da destinarsi della partita tra Fiorentina e Inter a causa del malore occorso a Edoardo Bove, oltre all'ennesimo pareggio di una Juventus sempre più lontana dalla vetta e senza alcun asterisco in classifica a salvarla. Si ricrea così, almeno fino a lunedì sera, uno spazio di luce tra glie le altre, seppur ingannevole proprio per ciò che è accaduto al Franchi e che tra qualche mese, presumibilmente a febbraio, potrà sparigliare le carte in senso opposto. La vera forza delfinora in stagione è stata pensare solo al proprio cammino, senza badare a quanto succede o non succede dietro: quei paraocchi di cui Antonio Conte, profeticamente, aveva parlato in estate e che stanno contribuendo a generare una graduatoria sempre più dominata, al netto di ciò che fanno gli altri.