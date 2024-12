Iltempo.it - Landini fa la predica al governo sugli aumenti salariali. Ma i numeri lo smascherano

Nel dibattito sul lavoro e sui salari in Italia, si acuisce il confronto tra ilguidato da Giorgia Meloni e i sindacati, in particolare la CGIL, rappresentata dal suo segretario generale Maurizio. Al centro dello scontro, la percezione del sindacato che l'esecutivo non abbia affrontato adeguatamente le difficoltà economiche dei lavoratori con redditi bassi e medi, una questione che ha portato allo sciopero generale del 29 novembre e a nuove mobilitazioni già programmate per dicembre. Tuttavia, i dati e le dinamiche in atto nel mercato del lavoro suggeriscono un quadro più articolato.accusa ildi trascurare le fasce deboli dei lavoratori, favorendo invece categorie più privilegiate. Secondo il segretario della CGIL, le manovre adottate finora non affrontano in modo sufficiente l'emergenza salariale, particolarmente urgente in un periodo segnato dal ritorno dell'inflazione.