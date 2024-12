Ilrestodelcarlino.it - Jesi, successo per la prima castagnata a San Pietro Martire

(Ancona), 2 dicembre 2024 - Famiglie, bambini, giovani, insieme per un pomeriggio di allegria, giochi e condivisione. tutto questo è stata la’ di quartiere svoltasi ieri e nata grazie all'iniziativa della Polisportiva Esse Pi Emme in collaborazione con il comitato di quartiere Erbarella-San, nella volontà di creare un'occasione di aggregazione e di svago per la comunità del quartiere e della città. Il direttivo del comitato Erbarella-Sanringrazia sentitamente tutti i volontari della polisportiva “per il dono dell'impegno e della disponibilità, oltre che Don Emanuele Contadini della chiesa di Sanper aver offerto l'ospitalità negli spazi della parrocchia”. “Ringraziamo sentitamente – aggiunge il presidente del Comitato Erbarella SanJhonny Pigliapoco- tutti gli esercenti che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa offrendo i loro prodotti per le degustazioni e per i premi messi in palio per il torneo di biliardino e la ruota della fortuna: una disponibilità preziosa che esprime la volontà di essere presenti e partecipi alla vita del quartiere”.