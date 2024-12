Sport.quotidiano.net - Il Tau soffre, ma vince. Amaranto restano in vetta

TAU ALTOPASCIO 2 SASSO MARCONI 1 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Biagioni (1’ st Bongiorni), Meucci, Sichi, Bruzzo, Limongelli (12’ st Manetti), Lombardo (17’ st Negro), Bernardini, Gonzi (12’ st Andolfi), Motti (40’ st Ivani). All.: Venturi. SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi (24’ st Pampaloni), Marcaletti, Bonfiglioli, Cudini, Cinquegrana, Lisanti (7’ st Deme), Galassi (31’ st Micheal), Pirazzoli (23’ st Mancini), Armaroli (22’ st Barattini), Jassey. All.: Pedrelli. Arbitro: Teghille di Collegno. Reti: 5’ e 23’ pt Motti, 37’ pt Pirazzoli. Note: ammoniti Bruzzo, Bernardini, Negro, Pampaloni. ALTOPASCIO - Decimo successo in stagione, il sesto in casa, primo posto conservato, nonostante Forlì e Ravenna continuino are. Il Sasso Marconi, però, ha messo paura alla capolista, specialmente nel secondo tempo, pur senza occasioni clamorose.