Quotidiano.net - Il Baking make-up, la tecnica di trucco diventata virale su TikTok

Roma, 2 dicembre 2024 – Il nome, di per sé curioso e insolito, è diventato familiare agli appassionati di bellezza grazie alla sua frequente apparizione online, specie su piattaforme come. Si chiama-up, letteralmente “da forno”, ed è unaestetica originale, che vanta una lunga storia alle spalle. Dall’Antico Egitto a Kim Kardashian Infatti, anche se oggi è un fenomeno, non si tratta di un'invenzione moderna: il-up affonda le radici nei tempi antichi, con tracce risalenti all’Egitto e un uso diffuso durante l'epoca vittoriana, oltre che nei contesti teatrali. A dire il vero, prima ancora chelo riportasse sotto i riflettori, ilera già stato riscoperto da icone come Kim Kardashian, grazie al lavoro del suo-up artist di fiducia, Mario Dedivanovic.