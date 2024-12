Elisabetta Canalis a Belve i disturbi alimentari e la relazione tossica con Vieri | Non era fedele abbiamo provato a picchiarci – Il video

Leggi su Open.online

L’amore giovane e tormentato con Christian, quello più maturo ma meno travolgente con George Clooney. E poi il rapporto con Maddalena Corvaglia, e icon i quali convive da quando è adolescente. Sono alcuni dei temi affrontati danell’intervista di Francesca Fagnani nella terza puntata di. La conduttrice le ricorda un racconto dell’ex centravanti nerazzurro, secondo il quale ai tempi della lorolei lo rincorse in strada per pestarlo. «Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un barcercato di, ci hanno dovuto separare», la versione di, «era unamolto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano».