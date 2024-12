Zonawrestling.net - Duke Hudson, un nome pronto al grande salto

Per questo nuovo appuntamento con il mondo di NXT voglio parlare di una superstar che è una tra le più esperte del brand, il 35enne australiano. Il suo stile è un mix tra tecnica e una buona potenza. In oltre 18 anni di carriera nel mondo del pro wrestling ha lottato molto nel mondo delle Indy per poi arrivare nel 2019 nella WWE. I primi anni ha fatto la spola tra live event, NXT e anche delle presenze a Raw. Poi dal 2021 è stato presenza costante nel brand di NXT, entrando nel 2022 anche nei Chase U. Da allora in coppia con Andre Chase è stato anche NXT Tag Team Champion, titolo conquistato ad Hallowen Havoc 2023 e perso solo un paio di mesi dopo in uno show settimanale del brand. Il 2024 poteva essere per lui l’anno della possibile svolta anche con un occasione per il North American Title contro Oba Femi nel mese di Luglio, ma un infortunio arrivato a Settembre lo ha messo fuori gioco ed è tutt’ora al momento della scrittura fuori dagli show.