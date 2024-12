Romadailynews.it - Cina: al via prima stazione di monitoraggio del fondo atmosferico all’estero in Antartide

Pechino, 02 dic – (Xinhua) – Ladideldellae’ entrata in funzione ieri in, rafforzando la risposta globale al cambiamento climatico. Ladidelnazionale cinese di Zhongshan incondurra’ osservazioni operative continue e a lungo termine dei cambiamenti di concentrazione dei componenti atmosferici dell’, e offrira’ una presentazione fedele dello stato medio della composizione atmosferica e delle relative caratteristiche nella regione, secondo l’Amministrazione meteorologica cinese. Le regioni polari sono considerate “amplificatori” del cambiamento climatico globale e i dati di osservazione dellapossiedono vantaggi geografici e valore scientifico unici, ha dichiarato Ding Minghu, direttore dell’Institute of Global Change and Polar Meteorology dell’Accademia cinese di scienze meteorologiche.