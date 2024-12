Ilrestodelcarlino.it - Bimbo di tre anni si ustiona con il brodo dei cappelletti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A tresigambe e pancia versandosi addosso un piatto diin. E’ accaduto ieri a Padiglione di Tavullia, in via Vespucci. Unpiccolo, seduto a tavola con la famiglia, si è provocato alcune ustioni causate dalmolto caldo appena servito nel piatto. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza da Ancona ma non è stato necessario il trasporto al nosocomio anconetano. Ilè stato condotto con l’ambulanza su strada in codice giallo a Pesaro e trasferito al reparto di pediatria dove è stato medicato dal personale sanitario. Le sue condizioni sono buone ed è stato ricoverato in reparto. L’episodio ha scatenato grande apprensione non solo tra i familiari ma anche tra i residenti che si sono preoccupati per le condizioni del piccolo.