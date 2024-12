Basciano procura chiede arresti domiciliari | Pericoloso per Sophie Codegoni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Ladi Milano, alla scadenza dei dieci giorni per fare ricorso, ha fatto appello al tribunale del Riesamendo gliil deejay Alessandro– arrestato e subito scarcerato per stalking – perché c’è il rischio concreto che “possa commettere atti persecutori” nei confronti dell’ex compagna, l’influencer che lo ha denunciato nel dicembre 2023. La richiesta dellatrice aggiunta Letizia Mannella e del pm Antonio Pansa arriva a quattro giorni dall’interrogatorio indella ventitreenne modella che non ha fatto nessun dietrofront, anzi ha ribadito le minacce e gli insulti ricevuto anche via chat, ma soprattutto ha sottolineato di non aver mai ritirato la querela – presentata nel dicembre 2023 -, e di non essere intenzionata a farlo.