Biccy.it - Alessandro Basciano, il pm chiede un nuovo arresto per l’incolumità di Sophie Codegoni

potrebbe essere diarrestato. Questo è ciò che ha riportato il Corriere della Sera annunciando una svolta nelle indagini sull’ex volto del Grande Fratello accusato dadi stalking e minacce.è stato arrestato lo scorso 21 dicembre e ha passato 48 ore in carcere, ma alla fine è stato scarcerato perché sarebbero venuti meno i “gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti”, dopo che il suo avvocato difensore aveva prodotto alcuni documenti in suo favore, fra cui l’ultimo scambio di messaggi fra il suo assistito ein cui lei sembrerebbe essere tranquillissima e glirebbe addirittura di accompagnarla a fare la spesa. Oggi però i magistrati avrebbero deciso di fare ricorso al tribunale del riesame in sede di appellondo che lui venga messo ai domiciliari.