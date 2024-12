.com - Tajani “Il nostro compito è allargare i confini del centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – “In questa coalizione ci sono tre anime differenti ma ilè quello didel: non tocca a noi andare a cercare i voti di Fratelli d’Italia e della Lega per avere un mezzo punto in più. Ildeve essere quello di chi vuole essere ancora più ambizioso, creare la grande famiglia rassicurante nelPaese”, andando a occupare “quello spazio enorme che oggi nelPaese c’è tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, all’assemblea di Noi Moderati. “Non è una questione di bandierine, è una questione di pensiero e di progetto politico”, ha aggiunto.“Tante volte – ha sottolineato – noi parliamo di sciocchezze, perdiamo tempo in schermaglie che non hanno alcun significato: bisogna avere una visione strategica su che cosa vogliamo fare dell’Italia e cosa vogliamo fare dell’Europa”.