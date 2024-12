Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Abu Dhabi 2024: programma, orari, tv, streaming

Ladel Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di Abuto nel weekend che va dal 6 all’8 dicembre. Sarà l’ultimo atto di una stagione interminabile, cominciata addirittura il 2 marzo, sempre dal Medio Oriente e dal limitrofo Bahrain. Si tratta della chiusura del cerchio, se la si vuole vedere in maniera filosofica.L’appuntamento conclusivo delandrà in scena a Yas Marina, dove si disputerà la sedicesima edizione di un evento nato nel 2009 e da allora sempre parte del calendario iridato, nel quale ha recitato quasi sempre il ruolo di epilogo. L’autodromo è faraonico, ma non presenta alcun tratto caratteristico. A conti fatti, è uno dei Tilkodromi più scialbi in assoluto.Laha tuttavia una particolarità unica. È la sola a cominciare con la luce naturale e a terminare con quella artificiale.