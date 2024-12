Sport.quotidiano.net - Palermo-Spezia 2-0: aquilotti k.o dopo sette mesi e mezzo

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 1° dicembre 2024 –perde lo. Cade alla quindicesima giornata. Un gol per tempo al Barbera sempre su corner, contro il- che non vinceva da oltre un mese - e così glisi ritrovano terzi in classifica. Per fortuna il Pisa ha pareggiato col Cosenza e così il team di Luca D'Angelo resta a -1 dai toscani. Un buon inizio per i padroni di casa, che al 5' con Verre trovano la risposta in tuffo di Gori, poi un minutol'ex Ceccaroni, si divora il vantaggio a botta sicura, con Gori nuovamente in palla. E ancora al 17' con Di Francesco in contropiede, Gori respinge, poi Henry non riesce a ribadire in rete, mentre un minuto, sulla punizione di Verre, il colpo di testa-spalla di Henry e Gori si salva con l'aiuto del palo. Losi fa vedere al 21' con Elia che si porta la palla sul destro, ma conclude verso la porta malamente Il problema muscolare di Vignali al polpaccio costringe D'Angelo al 26' a rivedere i piani e così Mateju sale e Bertola va a fare il terzo centrale.