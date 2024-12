Operazione antidroga dal centro alla periferia | arrestati e sequestri in tutti i quartieri di Roma

Leggi su Ilfaroonline.it

I carabinieri del Comando Provinciale di, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno portato a termine un’importante. Dalstorico alle periferie della Capitale, i militari hanno arrestato 15 persone, sequestrando centinaia di dosi di droga, tra cocaina, crack e hashish, insieme a 25.790 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.Zone coinvolte nell’Gli arresti hanno riguardatonoti per episodi di spaccio come Tor Bella Monaca e Quarticciolo, ma hanno toccato anche aree come Talenti, Garbatella, Monti, Alessandrino, Aurelio, Centocelle e Cinecittà.Quarticciolo: Tre arresti, inclusa una coppia di cittadini tunisini trovata in possesso di 168 dosi di cocaina e crack, e un 22enne tunisino fermato con 29 dosi di cocaina.