Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Killington 2024 in DIRETTA: Duerr al comando, attesa per le azzurre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.14: Perde abbastanza nella seconda parte l’austriaca Huber che chiude con 63 centesimi di ritardo, quarta. Per il podio c’è anche lei16.13: Huber all’intermedio ha 8 centesimi di ritardo16.13: Qualche errore di troppo per la statunitense Moltzan che chiude con un deludente settimo posto a 1?3116.12: Moltzan all’intermedio ha 54 centesimi di ritardo16.11: Va in testa Lena! La tedesca guadagna ancora qualcosa nel finale ed ha 11 centesimi di vantaggio. E’ prima16.10:all’intermedio ha 6 centesimi di vantaggio16.09: Un centesimo dietro a Swenn Laon! Ottima prova della svizzera Rast che ha recuperato tanto nel finale ma non abbastanza per andare davanti16.08: Rast all’intermedio ha un ritardo di 33 centesimi16.