Ilrestodelcarlino.it - Le multe volano alto. Tolleranza zero per chi è alla guida in stato d’ebbrezza

per chi trasgredisce le nuove regole del codice della strada. Entrerà in vigore prima di Natale la nuova normativa stradale e gli automobilisti dovranno fare attenzione per evitare maxio la sospensione della patente. Il nuovo codice della strada è legge e le nuovescatteranno il 14 dicembre. Mercoledì 20 novembre il disegno di legge èapprovato con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. Ma cosa prevede la nuova normativa? Arrivano strette in materia diindi ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sanzioni maggiori per l’uso del telefonino al volante, per la velocità e l’abbandono di animali in strada. La ratio è una sola: limitare incidenti stradali e vittime. Le novità per chicon lo smartphone andranno a colpire soprattutto il portafoglio: la multa per chi viene ‘beccato’ a usare il telefonino al volante andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.