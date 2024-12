Ilgiorno.it - In piazza aspettando le feste. Il centro si riempie di attrazioni e Santa Claus arriva in bici

Leggi su Ilgiorno.it

I Babbo Natale che sfrecceranno in sella allelungo le strade del paese portando dolci e allegria. Il braciere in cui bruciare i cattivi pensieri e le preoccupazioni dell’anno che va a finire. Le mostre di Vespe d’epoca, di 500 storiche e moto customizzate. I giochi per i più piccoli e quelli in legno di una volta, la pista di kart, la musica della banda, la sfilata di Harley e i mille sapori dello street food, oltre ai negozi aperti per l’occasione e a un mercatino di ben 100 bancarelle in cui trovare tanti oggetti artigianali fatti a mano e idee regalo originali. Sarà una giornata di festa e di atmosfera natalizia quella di oggi a Sovico, grazie alla ventesima edizione di “il Natale“, kermesse organizzata dall’Associazione Commercianti e Servizi del paese. Per tutta la giornata via Giovanni da Sovico eFrette si animeranno di iniziative e, sorprese e divertimento.