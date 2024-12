Calciomercato.it - Il nuovo Kane per la Juve: conferme dall’Inghilterra

Nuovi rumors sull’attaccante per i bianconeri: anchearrivanosul “Harry”. L’indiscrezione e tutti i dettagliLa dirigenza dellantus è già al lavoro in vista del calciomercato invernale. Al netto delle dichiarazioni pubbliche di Giuntoli, il club bianconero sta valutando anche unattaccante alla luce dell’emergenza in rosa.Ilper la: arrivanoanchesu Delap. Tutti i dettagli sul centravanti (Foto LaPresse) – Calciomercato.itA TiAmoCalciomercato.it, in onda come sempre sul canale youtube di Calciomercato.it, lo scout Michele Fratini ha ‘consigliato’ ai bianconeri il nome di Liam Delap, giovane attaccante inglese di origini irlandese acquistato in estate dall’Ipswich Town dal Manchester City per meno di 20 milioni di euro.