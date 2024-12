Lanazione.it - Bracconieri sorpresi grazie a un drone

Fermati due. Guardiaparco e guardie ambientali volontarie tutelano e sorvegliano l’ambiente. E, qualche notte fa, nel comprensorio palustre del lago di Massaciuccoli, zona di protezione speciale per le direttive comunitarie in materia ambientale, con il Gruppo carabinieri forestali di Pisa hanno sorpreso in flagrante due cacciatori torrelaghesi mentre - la ricostruzione fatta - stavano cacciando fuori dagli orari prestabiliti e con mezzi non consentiti al confine tra Torre del Lago e Vecchiano. "L’intervento è stato reso possibileai nuovi strumenti messi in campo dal Parco, in particolare è da poco entrato in funzione unche, insieme alle nuove tecniche operative consente un miglior impiego di risorse logistiche e di personale con un monitoraggio frequente e minuzioso della situazione", spiegano dall’Ente stesso.