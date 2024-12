Sport.quotidiano.net - Big match /2. "Maceratese, serve una prova perfetta»

"Quelle gare ci hanno dato l’input di dovere fare quasi una garaper tornare a casa con un risultato positivo contro il Chiesanuova". Stefano Serangeli, dg della, parla della partita di oggi a Villa San Filippo, fischio d’inizio alle 14.30 ripensando aidi Coppa Italia. "Venderemo cara la pelle, ma – aggiunge – non dimentichiamo che ilvale 3 punti come il prossimo e quello successivo. Si tratta di una sfida importante, di uno scontro diretto ma ricordiamoci che dopo Chiesanuova mancheranno ancora 17 partite, insomma la strada è lunga e sarebbe da sciocchi pensare che sia decisiva". L’allenatore Possanzini potrà contare su tutta la rosa, è da valutare solamente Ruani tornato ieri in gruppo. "Il Chiesanuova – aggiunge Serangeli – ha dimostrato di potere contare su una difesa molto forte, quindi dovremo stare attenti a non andare in svantaggio perché non è facile segnare a una squadra compatta e aggressiva".