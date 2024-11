Metropolitanmagazine.it - Swami Anaclerio, chi è la figlia di Elenoire Casalegno e chi è suo padre (un noto DJ)

è ladie Rocco Maurizio, in arte DJ Ringo. La ragazza oggi ha 25 anni e sta seguendo le orme della mamma, che la accompagna a piccoli passi nel mondo dello spettacolo. Le due hanno realizzato insieme qualche pubblicità. Non solo passerelle e scatti di moda però per la giovane, che su Instagram, dove conta oltre 10 mila follower, pubblica anche alcuni contenuti relativi all’arte, che pare essere una delle sue passioni. In base a quanto rivelato in alcune interviste, però, vorrebbe diventare una giornalista. È per questo motivo che si è iscritta all’Università e in particolare alla facoltà di Lettere. Non è da escludere però che decida di portare avanti entrambi i percorsi. La showgirl sarà tra gli ospiti di “Verissimo” in onda dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà in un’intervista a Silvia Toffanin.