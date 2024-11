Ilgiorno.it - Simone Rugiati, coltello in mano e urla ai vicini. Ma lui nega: “Non ho minacciato nessuno”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “Non ho maii mieidi casa, non posso aggiungere altro.”. Il noto chef e conduttore televisivo, denunciato dai carabinieri con l’accusa di porto di armi o oggetti atti a offendere, raggiunto al telefonole presunte minacce e la volontà di fare del male a qualcuno. “ Non è successo niente di grave – spiega al Giorno – ho la mia versione dei fatti ma prima di fornirla devo parlare con il mio legale, anche per la delicatezza del caso”. La circostanza delda cucina inè spiegata dacon il fatto che alle 23 di giovedì stava lavorando ai fornelli nel suo Food Loft, spazio multifunzionale di 350 metri quadrati in via Signorelli, nella Chinatown milanese, che può essere affittato per cene di gala, show cooking ed eventi privati.