Publiacqua, al via il rimborso per gli utenti gli alluvionati

Firenze, 30 novembre 2024 - È iniziata in questi giorni la restituzione dei cosiddetti extra-consumi ai cittadini colpiti dagli eventi meteo alluvionali di inizio novembre 2023. Un’operazione che arriva al termine di un lungo lavoro di modifica dei sistemi informatici e che si concluderà entro la fine di dicembre 2024. Ricordiamo che tale restituzione è una forma di agevolazione decisa dall’Autorità Idrica Toscana e finalizzata a rispondere al maggior consumo di acqua potabile, da parte di cittadini e imprese, che si è reso necessario per la pulizia dei locali/strumenti.In cosa consiste ile chi ne ha diritto L’agevolazione è finalizzata a restituire ai cittadini le spese sostenute per il maggior consumo di acqua che si è reso necessario per pulire l’abitazione, il negozio o l’azienda.