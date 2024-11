Our Little Secret | guida alla colonna sonora tutte le canzoni e quando le ascoltiamo nel film

Leggi su Cinefilos.it

OurlelenelNell’ambito della partnership creativa tra Lindsay Lohan e Netflix, arriva la commedia romantica natalizia Our, interpretata dLohan e da Ian Harding. Ilporta il pubblico nella città di Peachtree City, in Georgia, per incontrare Avery (Lohan) e Logan (Harding), che si sono incontratierano molto giovani e hanno stretto una forte amicizia che, col tempo, si è trasformata in amore. Tuttavia, Avery e Logan si lascianolei ottiene un lavoro a Londra e lui non vuole che lei ci vada. Dieci anni dopo, Avery esce con Cam (Jon Rudnitsky) e Logan con Cassie (Katie Baker) e si preparano a trascorrere le vacanze insieme con i rispettivi partner.Avery e Logan decidono di non dire a nessuno che si conoscono e che si sono frequentati anni fa, mentre Logan aiuta Avery a conquistare la madre di Cam e lei lo aiuta ad elaborare un’importante proposta.