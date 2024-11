Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2: Svelato il possibile design e periodo di lancio?

A Settembre è statoildi2 e le specifiche tecniche, di recente taleè stato confermato da Weibo ePrime, passando da un semplice brevetto e modello 3D aleffettivo, ovviamente non trattandosi di un annuncio ufficiale da parte di, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze.2 è davvero così?Partiamo prima di tutto dalle 650.000 unità chesta producendo per evitare i bagarini, permettendo a tutti di avere una console alo successivamente. Per quanto riguarda invece il, la console sarà simiel al modello OLED attualmente presente sul mercato ma con alcuni accorgimenti. Tra le novità troviamo un cavalletto in stile maniglia e pulsanti riposizionati, anche la porta USB subisce una modifica, cambiando la sua posizione.