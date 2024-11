Napoli bambina di 7 anni ferita in casa da un proiettile | il colpo partito per errore al padre

Leggi su Open.online

È stata ricoverata con una pallottola nella spalla. Ilalmentre maneggiava la pistola in. E ha ferito la figlia di 7, ora sotto il controllo medico del personale dell’ospedale Villa Betania. L’uomo, 46, è stato denunciato dalla polizia per lesionise e detenzione abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. È successo in una palazzina a, nel quartiere di San Giova Teduccio, ma agli agenti giunti sul posto è stata dapprima raccontata un’altra versione. La madre della piccola ha spiegato che la figlia era stata colpita da unvagante mentre giocava con altri bambini nel cortile tra i palazzi. Dopo il sopralluogo, gli investigatori hanno raccolto i primi elementi, eseguito alcuni accertamenti con la polizia Scientifica e concluso che la bimba non poteva essere statalì.