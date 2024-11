Maurizio Sarri | Andare alla Juventus fu un errore mi piacerebbe tornare in Premier League

Leggi su Sportface.it

Intervistato dagli inglesi del “The Sun”,è tornato a parlare con dichiarazioni destinate a far discutere. L’ex tecnico della Lazio in particolare ricorda con rammarico la sua esperienza a Torino: “è stato un, volevoin Italia dopo una situazione non facile al Chelsea ma sarebbe stato meglio rimanere a Londra – spiega – La situazione interna al club non era chiara, chiesi di liberarmi e il Chelsea chiese soldi. Abbiamo vinto lo Scudetto, ma non è la stessa cosa della.” Su un possibile ritorno in Inghilterra,si dice pronto: “Mi, qui è il massimo livello per giocatori, squadre, club, stadi e tifosi. Semplicemente per tutto. Adesso penso che potrei fare anche meglio se allenassi una squadra dello stesso livello del mio Chelsea.