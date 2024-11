Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: la quinta partita sarà spartiacque?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:9:46 Intanto, nella sala di gioco al Resorts World Sentosa, sta iniziando ad arrivare il pubblico pronto ad assistere a quello che, lo ricordiamo, è il primo confronto tutto asiatico della storia nei match mondiali. Il protocollosempre quello: ingresso dei giocatori, loro annuncio, prima mossa cerimoniale e poi prima mossa vera.9:43 Non sappiamo se ci troviamo di fronte a un punto di svolta del match, ma è abbastanza evidente immaginare che da oggi si potrà iniziare realmente a delineare quanto accadrà anche nella prossima settimana, dopo il secondo giorno di riposo che si avrà lunedì.9:40 Per lavolta buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti al racconto delladel matchditraDommaraju.