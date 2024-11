La bufala complottista dell’adrenocromo e i fantomatici studi

Leggi su Open.online

Riscontriamo diverse condivisioni di una clip proveniente da una trasmissione di Canale Italia riguardante l’adrenocromo. Delle teorie del complotto generatesi attorno avevamo trattato qui. Secondo il video, esisterebbero unoo e dei non meglio precisati «elenchi» di effetti che avrebbe la sostanza. Vediamo di cosa si tratta realmente.Per chi ha fretta:La clip condivisa tratta di unoo che dimostrerebbe le fantomatiche proprietà.Si menziona anche un misterioso elenco di bambini rapiti per la produzione della sostanza.Loo in oggetto è stato condotto su colture cellulari in vitro e non dimostra alcun effetto sulle persone.L’elenco citato è una fonte la cui autenticità rimane non accertata.Non esistono evidenze nella letteratura scientifica della possibilità di produrre adrenocromo a livelli industriali, ne si conoscono effetti che giustifichino una tale impresa.